مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم صاروخي روسي في كييف

كييف - (د ب أ)

أعلنت السلطات الأوكرانية أن وابلا من الصواريخ الروسية على كييف صباح اليوم الخميس، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم طفلان.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو في قناته عبر تليجرام صباح اليوم الخميس، "أفاد الأطباء في مقاطعتي دنيبروفسكي وديسنيانسكي بسقوط 14 مصابا، وتحتم نقل تسعة إلى المستشفى".

ووفقا للإدارة العسكرية في كييف، تعرضت المدينة لهجوم بصواريخ كروز أطلقت من الأرض حوالي الساعة الثالثة فجر الخميس (0000 بتوقيت جرينتش). وجرى إسقاطهم بنيران مضادة للطائرات ولكن كليتشكو قال إن الحطام أسفر عن العديد من الخسائر البشرية ودمار.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية في كييف، سيرهي بوبكو، عبر قناته على تليجرام "إنه يوم الطفولة. وينفذ الفاشيروسيون هجوما آخر على العاصمة ويقتلون الأطفال الأوكرانيون". واستخدم كلمة مكونة من الفاشيين والروس التي يتم تداولها في أوكرانيا لوصف المحتلين الروس منذ بداية الحرب.

وكتبت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن روسيا استخدمت عشرة صواريخ إسكندر قصيرة المدى في الهجوم على كييف، مضيفا أن كل الصواريخ العشرة دمرها سلاح الجو الأوكراني.

وتعتبر صواريخ إسكندر قصيرة المدى. ولكن يقول الخبراء العسكريون إنه يمكن تزويدها برؤوس حرب نووية ويمكن أن يزيد مداها لأبعد من الـ500 كيلومتر المحددة.