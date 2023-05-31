الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أوفت بتعهداتها جزئيا

فيينا- (د ب أ)

كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء، أن إيران لم تنفذ تعهداتها الأخيرة لمفتشي الوكالة الدولية بشكل تام.

وخلال محادثات أجريت في مارس، تفاوض المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي على أن يتم السماح للوكالة بمراقبة برنامج إيران النووي عن كثب مجددا، وبالحصول على معلومات عن المنشآت النووية السرية السابقة.

وفي أبريل ومايو، سمحت إيران للوكالة الدولية بتثبيت كاميرات وأجهزة قياس لمراقبة تخصيب اليورانيوم، وفقا لتقرير غير منشور أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ورغم ذلك، لم تحصل الوكالة على اللقطات حتى الآن، كما لم تتم بعد معايرة أجهزة القياس.، بحسب التقرير.

ولذلك أكد جروسي مجددا في التقرير أن "العملية (المراقبة) يجب أن تكون دائمة، ومستمرة بلا انقطاع".

ومع ذلك، قالت الوكالة إنها تلقت إجابات بشأن إحدى المنشآت الثلاث التي شهدت أنشطة نووية سرية في الماضي.

وأضافت أن التفاصيل بشأن المنشأتين الأخريين لا تزال غير واضحة.

كما أشار جروسي إلى أن إيران واصلت إنتاج كميات إضافية من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء قريبة من الدرجة المطلوبة لتصنيع أسلحة نووية، وذلك خلال الأشهر الماضية.

كما زادت إيران إمداداتها من اليورانيوم إلى مستوى نقاء 60% بمقدار 27 كيلوجراما، ليصل إلى 114 كيلوجرامات.

يذكر أن الأسلحة النووية تتطلب تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 90%. وفي يناير الماضي، اكتشف مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزئيات من يورانيوم مخصب إلى درجة نقاء 84%.