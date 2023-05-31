الجيش اللبناني يوقف 16 شخصا في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص عبر البحر
بيروت- (د ب أ)
أوقفت قوة من الجيش اللبناني اليوم الأربعاء، 16شخصاً في منطقة عكار شمالي البلاد، وذلك في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص عبر البحر.
وقال بيان صادر عن الجيش اللبناني اليوم الأربعاء إنه " بتاريخ 31 مايو، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص عبر البحر، دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في بلدتَي ببنين - عكار والميناء – طرابلس، حيث أوقفت 16 شخصاً وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية".
يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وتقوم بتوقيف المتورطين الذين يروجون لها، مقابل تقاضيهم مبالغ مالية.
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