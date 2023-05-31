رئيسة المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم دعم جديد لمولدوفا

تشيسيناو- (د ب أ)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها إلى تشيسيناو اليوم الأربعاء، عن حزمة جديدة من تدابير الدعم لمولدوفا.

وقالت فون دير لاين لمولدوفا،الطامحة لعضوية الاتحاد الأوروبي:"رسالتي إلى شعب مولدوفا هي أننا نقف إلى جانبكم".

وتشمل التدابير الجديدة خفض رسوم استخدام الهاتف المحمول وتداول البيانات بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا، وتقديم 100 مليون يورو (106 ملايين دولار) لنظام الطاقة في البلاد، وتمويل نظام النقل وتقديم مساعدة اقتصادية أوسع على المدى الطويل.

يشار إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت توترات متكررة بين موسكو وتشيسيناو.

وفرض الاتحاد الأوروبي،أمس الثلاثاء، عقوبات على سبعة سياسيين ورجال أعمال يحملون الجنسية المولدوفية أو الروسية، بزعم أنهم حاولوا إحداث أضرار بالبلاد بتكليف من روسيا من خلال التخطيط لمظاهرات عنيفة أو إخراج رأس المال بشكل غير مصرح به.

وسيجري تجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات ومنعهم من السفر إلى الاتحاد الأوروبي وعبره.

وقالت فون دير لاين، إنه من الواضح "كيف أن روسيا تحاول زعزعة استقرار مولدوفا بإجراءات عديدة".