بالفيديو.. رجل يحطم تاج ملكات الجمال بعد خسارة زوجته
(وكالات)
صعد زوج إحدى المتسابقات بحفل تتويج لملكات الجمال في البرازيل إلى خشبة المسرح وحطم التاج الملكي غاضبا لعدم فوز زوجته باللقب.
وقام أحد الحضور بتوثيق الحادثة عن طريق الفيديو لينتشر المقطع بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".
وشوهد الرجل يسحب التاج قبل تتويج الملكة ورماه أرضا، ثم سحب زوجته غاضبا بعيدا عن المسرح.
Revolta na final do concurso Miss Brasil Gay 2023. Torcedor arranca coroa da vencedora e joga no chão durante a cerimônia de premiação. pic.twitter.com/rb6duFvAEn— Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) May 28, 2023
وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إن فريق الأمن تدخل فورا لإيقاف الرجل في الكواليس.
وفي وقت لاحق، أصدر منسق المسابقة مالون هاينش بيانا قال فيه: "لم يعتبر الرجل النتيجة عادلة وتسبب في كل هذا الإزعاج والأضرار، ندين بشدة الحادث".
وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إن فريق الأمن تدخل فورا لإيقاف الرجل في الكواليس.
وفي وقت لاحق، أصدر منسق المسابقة مالون هاينش بيانا قال فيه: "لم يعتبر الرجل النتيجة عادلة وتسبب في كل هذا الإزعاج والأضرار، ندين بشدة الحادث".
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