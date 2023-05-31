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مصادر فلسطينية : عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

11:43 ص الأربعاء 31 مايو 2023
مصادر فلسطينية : عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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القدس - ( د ب أ)

أفادت مصادر فلسطينية باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن المصادر قولها إن "عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا إلى شروحات حول الهيكل المزعوم".

ووفق الوكالة ، "تفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وعرقلة تنقلهم".

وأشارت إلى أن "الأقصى يتعرض يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّا ومكانيا".

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المسجد الأقصى القدس فلسطين

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