رئيس وزراء بريطانيا يزور واشنطن لإجراء محادثات مع بايدن

لندن- (د ب أ)

يتوجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان قضايا التجارة- على الرغم من تراجع فكرة إبرام اتفاق شامل منذ أن حل بايدن محل الرئيس السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض- والحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، عن المتحدث باسم رئيس الوزراء قوله إن "الزيارة ستكون فرصة للبناء على المناقشات التي أجراها رئيس الوزراء والرئيس بايدن في الأشهر الماضية، بشأن تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين بريطانيا والولايات المتحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي ستحدد مستقبلنا، بما في ذلك تأمين سلاسل الإمداد لدينا والتحول إلى اقتصاد صفري الكربون.

وتابع "ستكون (الزيارة) أيضا فرصة لمناقشة قضايا تشمل الحفاظ على دعمنا لأوكرانيا وكذلك البناء على نجاح قمة مجموعة السبع قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في يوليو".

وخلال الزيارة، المقررة يومي الأربعاء والخميس، سيلتقي سوناك أيضا مع شخصيات من الكونجرس الأمريكي وكبار رجال الأعمال الأمريكيين.