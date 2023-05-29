غزو الجراد والفيضانات يلحق أضرارا بالغة بالقطاع الزراعي في أفغانستان
كابول - (د ب أ):
قالت غرفة الزراعة والثروة الحيوانية في أفغانستان، إن غزو الجراد والفيضانات تسبب في إلحاق أضرار بالغة بالقطاع الزراعي في البلاد، بحسب ما أوردته قناة "طلوع نيوز" الاخبارية الافغانية، اليوم الاثنين.
وقال مرويس حاجي زاده، وكيل غرفة الزراعة والري: "نشهد انتكاسة أخرى بسبب (اجتياح) الجراد لشمال البلاد، وهو الامر الذي جعل مزارعينا يواجهون تحديا بأراضيهم التي تزيد مساحتها عن ألف فدان".
وأضاف: "في حال لم تساعدنا الحكومة، سيواجه مزارعونا وبلادنا الكثير من الخسائر".
وبحسب وزارة الدولة لإدارة الكوارث، فقد تم تدمير ما يقرب من 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية خلال شهر واحد، كما لقي 42 شخصا حتفهم وأصيب 45 آخرون بسبب الفيضانات.
وقال شفيع الله رحيمي، المتحدث باسم الوزارة، القول: "لقد سُجّلت خسائر بشرية ومالية في مناطق متفرقة من البلاد خلال الشهر الماضي، ما أسفر عن سقوط 42 قتيلا و45 مصابا، وتدمير 341 منزلا و19 ألفا و573 فدانا من الأراضي الزراعية".
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