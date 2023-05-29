المستشار الألماني: الهجوم العنصري في زولينجن تنبيه لنا

زولينجن/برلين - (د ب أ)

أحيا المستشار الألماني أولاف شولتس ذكرى قتلى هجوم الحرق العنصري في مدينة زولينجن الألمانية قبل 30 عاما.

وكتب شولتس على "تويتر" صباح اليوم الاثنين: "قتل اليمين المتطرف لخمسة أشخاص من أصول تركية ينبهنا بضرورة حماية كل من يعيش هنا ومعاقبة الجرائم ومساعدة الضحايا... عبر احترام مجتمعنا المتنوع، يمكننا تحقيق الكثير".

ونشر شولتس صورة للمنزل المحترق آنذاك في زولينجن وأضاف أسماء القتلى.

وفي 29 أيار/مايو 1993 لقيت خمس فتيات ونساء أتراك حتفهن عندما أضرم متطرفون يمينيون النار في منزل عائلة جينش. والضحايا هن سايمي جينش (4 أعوام) وهوليا جينش (9 أعوام) وجولستان أوزتورك (12 عاما) وهاتيس جينش (18 عاما) وجورسون إينس (27 عاما). ويعتبر الهجوم من أخطر الجرائم العنصرية في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب. وعقب وقت قصير من الجريمة، تم اعتقال أربعة متطرفين يمينيين منحدرين من زولينجن تتراوح أعمارهم بين 16 و 23 عاما. وكان الجناة ينتمون للأوساط اليمينية، وتم إدانتهم بالقتل عام 1995.