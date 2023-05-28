زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب أفغانستان
كابول - (د ب أ)
ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر مدينة "فايز آباد"، عاصمة ولاية "بدخشان" الأفغانية، صباح اليوم الأحد.
وذكر المركز الوطني الهندي لعلم الزلازل أن مركز الزلزال كان على بعد 36 كيلومترا جنوب شرق مقاطعة "جورم" بالولاية، وشعر السكان بهزات أرضية، في المنطقة، بما في ذلك باكستان والهند وجنوب طاجيكستان، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.
وذكر المركز الأوروبي لرصد الزلازل في البحر المتوسط أنه استنادا إلى معلومات أولية، بلغت شدة الزلزال 9ر5، وشعر به السكان على بعد 70 كيلومترا شرق وجنوب شرق مدينة فايز آباد.
وكان زلزال بقوة 3ر4 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب في وقت سابق ولاية "بدخشان" الأفغانية في 25 مايو الجاري.
يشار إلى أن أفغانستان هي أكثر دولة عرضة للكوارث الطبيعية في المنطقة، بما في ذلك زلازل وانهيارات أرضية وفيضانات وانهيارات جليدية وأمطار غزيرة.
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