أنباء عن سقوط قتلى بعد هجوم إرهابي على قاعدة لقوات حفظ السلام في الصومال

هجوم إرهابي على قاعدة لقوات حفظ السلام في الصومال

وكالات

قالت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، الجمعة، إن حركة الشباب هاجمت قاعدة عسكرية للبعثة في إقليم شبيلي السفلى جنوب البلاد.

وذكرت البعثة الأفريقية، أن قواتها ما زالت تعكف على تقييم الوضع الأمني، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.