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BBC

أنباء عن سقوط قتلى بعد هجوم إرهابي على قاعدة لقوات حفظ السلام في الصومال

01:12 م الجمعة 26 مايو 2023
أنباء عن سقوط قتلى بعد هجوم إرهابي على قاعدة لقوات حفظ السلام في الصومال

هجوم إرهابي على قاعدة لقوات حفظ السلام في الصومال

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وكالات

قالت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، الجمعة، إن حركة الشباب هاجمت قاعدة عسكرية للبعثة في إقليم شبيلي السفلى جنوب البلاد.

وذكرت البعثة الأفريقية، أن قواتها ما زالت تعكف على تقييم الوضع الأمني، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

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