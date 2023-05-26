الخارجية العُمانية: نقل المفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط تمهيدا لعملية التبادل
وكالات
أسفرت المساعي العُمانية عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المُتبادل، حيث تم نقل المُفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط اليوم الجمعة، تمهيدًا لعودتهم إلى بلدانهم.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنّه "امتثالًا لأوامر السُّلطان هيثم بن طارق لتلبية التماس الحكومتين الإيرانية والبلجيكية للمساعدة في تسوية قضية الرعايا المُتحفظ عليهم في البلدين، أسفرت المساعي العُمانية عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المُتبادل، حيث تم نقل المُفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط اليوم الجمعة تمهيدًا لعودتهم إلى بلدانهم".
وثمّنت سلطنةُ عُمان الروح الإيجابية العالية التي سادت المُباحثات في مسقط بين الجانبين الإيراني والبلجيكي، وحرصهما على تسوية هذا الملف الإنساني.
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