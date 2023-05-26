إعلان

BBC

الخارجية العُمانية: نقل المفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط تمهيدا لعملية التبادل

12:58 م الجمعة 26 مايو 2023
الخارجية العُمانية: نقل المفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط تمهيدا لعملية التبادل

عمان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أسفرت المساعي العُمانية عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المُتبادل، حيث تم نقل المُفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط اليوم الجمعة، تمهيدًا لعودتهم إلى بلدانهم.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنّه "امتثالًا لأوامر السُّلطان هيثم بن طارق لتلبية التماس الحكومتين الإيرانية والبلجيكية للمساعدة في تسوية قضية الرعايا المُتحفظ عليهم في البلدين، أسفرت المساعي العُمانية عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المُتبادل، حيث تم نقل المُفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط اليوم الجمعة تمهيدًا لعودتهم إلى بلدانهم".

وثمّنت سلطنةُ عُمان الروح الإيجابية العالية التي سادت المُباحثات في مسقط بين الجانبين الإيراني والبلجيكي، وحرصهما على تسوية هذا الملف الإنساني.

سوق مصراوى

عمان طهران بروكسل الخارجية العُمانية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

الحرارة 43 بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة