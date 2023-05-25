الأمن الروسي: إحباط محاولة دبرتها المخابرات الأوكرانية لتخريب محطتين نوويتين

موسكو - (د ب ا)

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الخميس، أنه تمكن من إحباط عملية تخريبية، قال إن المخابرات الأوكرانية دبرتها لاستهداف محطتين للطاقة النووية يوم 9 مايو الجاري، تزامنا مع احتفالات يوم النصر.

وذكرت قناة " آر تي " الروسية أن مكتب الاتصال التابع لجهاز الأمن قال إنه تم اعتقال عنصرين من المجموعة كانا يستعدان لتخريب محطة للطاقة النووية، واثنين من المتعاونين معهما.

وأضاف مكتب الاتصال في بيان أن "جهاز الأمن الاتحادي الروسي أحبط هجوما إرهابيا على منشآت الطاقة النووية، والذي تم التخطيط له من قبل جهاز المخابرات الأوكرانية، عشية الاحتفال بالذكرى الثامنة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".

وأوضح أن "مجموعة إرهابية تخريبية تابعة لجهاز المخابرات الخارجية الأوكراني حاولت تخريب أكثر من 30 خط طاقة عالي الضغط، في لينينجراد وكالينين".

ووفقا لجهاز الأمن الاتحادي الروسي، فإن هذه الخطة كانت تهدف إلى إغلاق المفاعلات النووية وتعطيل التشغيل العادي لمحطة الطاقة النووية وإلحاق أضرار بالاقتصاد الروسي وسمعة روسيا في هذا المجال.