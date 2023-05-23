العراق يستضيف مؤتمرا إقليميا لبحث مشروع القناة الجافة

بغداد - (د ب أ):

تنطلق في بغداد ، يوم السبت، المقبل فعاليات مؤتمر وزراء النقل لدول الجوار العراقي ودول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة مشروع القناة الجافة طريق التنمية الاستراتيجي الذي يعتزم العراق بناءه امتدادا لميناء الفاو في محافظة البصرة /550 كم أقصى جنوبي العراق .

وقال باسم العوادي الناطق بإسم الحكومة العراقية ، في بيان صحفي ، إنه "انطلاقاً من رؤية الحكومة العراقية لأهمية التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة، وانسجاماً مع البرنامج الحكومي الذي يرتكز على الإصلاح الاقتصادي ودفع عجلة المشاريع الاستراتيجية إلى الأمام، تحتضن بغداد، يوم السبت المقبل مؤتمراً لوزراء النقل لدول الجوار العراقي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف مناقشة المشروع الواعد المتمثل بطريق التنمية الاستراتيجي /القناة الجافة/ الذي يشكل المسار الحيوي والمهمّ لجميع بلدان المنطقة والعالم".

وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي" ضمن مسار الحكومة في تعزيز التعاون والترابط الاقتصادي مع الأشقّاء والأصدقاء، بما يمثل مرتكزاً للسلام والاستقرار وازدهار شعوبنا، وترسيخاً لمكانة بغداد دار السلام كخيمة للأمن والشراكة، ومنطلقاً للتنمية المستدامة".