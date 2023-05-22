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BBC

هزة أرضية جديدة تضرب جنوبي تركيا

11:43 م الإثنين 22 مايو 2023
هزة أرضية جديدة تضرب جنوبي تركيا

مقياس ريختر

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أنقرة - (د ب ا):
ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.
وبحسب بيان إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) وقع الزلزال في الساعة 06:19 مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي في قضاء غوكسون، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية .
وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلو مترات تحت سطح الأرض.
يذكر أن زلزالين بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة على مقياس ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من فبرايرالماضي، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية. وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين.

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