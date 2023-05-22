دخول اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد في السودان حيز التنفيذ

وكالات:

دخل اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع حسب اتفاق جدة برعاية أميركية - سعودية حيز التنفيذ، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان الجيش السوداني أمس الأحد، الالتزام بالاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية، قائلا إنه سيقتصر على الترتيبات الخاصة بهدنة لحماية المدنيين والمستشفيات ولا يتطرق إلى القضايا السياسية.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان عبر فيسبوك "تعلن قواتكم المسلحة التزامها بنص الاتفاق وتأمل أن تلتزم المليشيا المتمردة بما جاء فيه"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.