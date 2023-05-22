20 قتيلا على الأقل في حريق بمهاجع مدرسة في غوايانا
(وكالات):
لقي 20 شخصا على الأقل حتفهم إثر اندلاع حريق في مهجع مدرسة ليل الأحد إلى الاثنين في المهدية، وهي مدينة غير ساحلية غنية بالمناجم في وسط البلاد، على ما أعلنت الحكومة في بيان.
وأضافت "بحزن بالغ نعلن عن حصيلة مفجعة للحريق في مهجع مدرسة المهدية الثانوية. عدد القتلى يبلغ حاليا 20، فيما أصيب العديد من الأشخاص الآخرين".
وكان الرئيس عرفان علي تحدث في وقت سابق عن "كارثة كبرى" في تصريحات من مطار العاصمة جورجتاون حيث كان ينتظر وصول الإغاثة.
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