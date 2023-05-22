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BBC

20 قتيلا على الأقل في حريق بمهاجع مدرسة في غوايانا

02:12 م الإثنين 22 مايو 2023
20 قتيلا على الأقل في حريق بمهاجع مدرسة في غوايانا

حريق بمهاجع مدرسة في غوايانا

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(وكالات):

لقي 20 شخصا على الأقل حتفهم إثر اندلاع حريق في مهجع مدرسة ليل الأحد إلى الاثنين في المهدية، وهي مدينة غير ساحلية غنية بالمناجم في وسط البلاد، على ما أعلنت الحكومة في بيان.

وأضافت "بحزن بالغ نعلن عن حصيلة مفجعة للحريق في مهجع مدرسة المهدية الثانوية. عدد القتلى يبلغ حاليا 20، فيما أصيب العديد من الأشخاص الآخرين".

وكان الرئيس عرفان علي تحدث في وقت سابق عن "كارثة كبرى" في تصريحات من مطار العاصمة جورجتاون حيث كان ينتظر وصول الإغاثة.

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حريق بمهاجع مدرسة في غوايانا مدينة غير ساحلية الحكومة

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