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BBC

مسيرة للعراة في عاصمة المكسيك

12:15 م الإثنين 22 مايو 2023
مسيرة للعراة في عاصمة المكسيك

مسيرة للعراة في عاصمة المكسيك

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وكالات

شهدت عاصمة المكسيك السبت مسيرة غير عادية نظمتها منظمات العراة لنشر رسالة "إيجابية" حول قبول الجسد

وسار عشرات العراة لمسافة نحو كيلومترين لتنتهي المسيرة قرب نصب "ملأك الاستقلال" حيث تم التقاط صورة جماعية للمشاركين

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مسيرة للعراة المكسيك منظمات العراة

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