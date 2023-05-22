مسيرة للعراة في عاصمة المكسيك

وكالات

شهدت عاصمة المكسيك السبت مسيرة غير عادية نظمتها منظمات العراة لنشر رسالة "إيجابية" حول قبول الجسد

وسار عشرات العراة لمسافة نحو كيلومترين لتنتهي المسيرة قرب نصب "ملأك الاستقلال" حيث تم التقاط صورة جماعية للمشاركين