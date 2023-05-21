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BBC

بايدن يتوقع تحسن العلاقات مع الصين بعد بيان مجموعة السبع

11:00 م الأحد 21 مايو 2023
بايدن يتوقع تحسن العلاقات مع الصين بعد بيان مجموعة السبع

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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نيويورك - (أ ش أ):

توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد تحسن العلاقات مع الصين، وذلك بعد يوم من اتخاذه والزعماء الآخرين لمجموعة السبع الصناعية خطوات لمعالجة ما يرون أنه تخويف اقتصادي من جانب بكين.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع مجموعة السبع في اليابان، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة تريد فتح المزيد من خطوط الاتصال مع الصين.

واختتم تصريحاته قائلاً: "أعتقد أنكم ستلاحظون أن ذلك سيبدأ في الذوبان قريبًا جدًا".

جاء تقييم بايدن المتفائل بعد أشهر قليلة مليئة بالتحديات والتي تضمنت أيضًا تحذيرًا أمريكيًا للصين بعدم تسليح روسيا في حرب أوكرانيا والصراع حول زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة.

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