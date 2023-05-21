بايدن: العلاقات الأمريكية- الصينية ستتحسن "في وقت قريب جدا"

هيروشيما - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع أن تتحسن العلاقات مع الصين " في وقت قريب جدا" بعد أن أدى خلاف حول منطاد تجسس مزعوم في وقت سابق من العام الجاري إلى تدهور العلاقات.

وأضاف بايدن، في حديثه للصحفيين في ختام قمة مجموعة السبع في اليابان اليوم الأحد، إن تحرك الولايات المتحدة لإسقاط "منطاد سخيف كان يحمل حمولة سيارتين من معدات التجسس" قوض النوايا الحسنة التي انبثقت عن اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينج في نوفمبر الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بايدن اليوم الأحد "أعتقد أنكم سترون أن هذا بدأ في التحسن قريبا جدا".

وأضاف بايدن أن إدارته تدرس ما إذا كانت سترفع العقوبات عن وزير الدفاع الصيني لي شانج فو، الذي يسعى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى مقابلته في إحدى الفعاليات في يونيو المقبل في سنغافورة.

وقال بايدن في وقت سابق إنه يريد مقابلة "شي" وأعرب عن تفاؤله بأنهما سيحددان موعدا لمحادثة هاتفية طال انتظارها، على الرغم من أنه لم يعط أي إشارة حول موعد حدوث ذلك.