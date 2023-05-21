بيان السفارة الروسية في مصر حول مشاركة زيلينسكي في القمة العربية

(وكالات):

انتقدت السفارة الروسية في مصر مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في فعاليات القمة العربية، التي انعقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية، الجمعة.

وقالت السفارة الروسية في مصر، في بيان نشرته عبر تويتر، السبت: "حضر رئيس نظام كييف النازي، المرتبط بإسرائيل عن طريق روابط الدم، الحدث السياسي العربي الرئيسي وتجرأ ليس على الكذب بشكل صارخ بشأن جذور وتطور الأزمة الأوكرانية فحسب، بل أيضًا على الإدانة المباشرة للموقف العربي المحايد من هذه الأزمة وكذلك على الحفاظ على العلاقات الجيدة للدول العربية مع روسيا"، حسب البيان.

وأضاف بيان السفارة الروسية أن محاولة أخرى "وقحة وخرقاء" من جانب الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على حلفائها العرب قد "فشلت".

وتابع البيان: "فشلت المحاولة الأخرى الوقحة والخرقاء من جانب واشنطن عبر حلفائها للضغط على الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وهو ما أعلنته بالفعل المملكة العربية السعودية كدولة مضيفة للقمة في نهاية فعاليات القمة".

وأشاد البيان بما اعتبره حيادًا عربيًا تجاه الحروب الروسية في أوكرانيا، قائلا: "ويظل أصدقاؤنا العرب ملتزمين بموقف محايد من الوضع حول أوكرانيا".

وأثار بيان السفارة الروسية في مصر جدلا عبر الشبكات الاجتماعية، مُولدًا موجة من التعليقات المتباينة تجاهه.