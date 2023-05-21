إعلان

BBC

بيان السفارة الروسية في مصر حول مشاركة زيلينسكي في القمة العربية

02:48 م الأحد 21 مايو 2023
بيان السفارة الروسية في مصر حول مشاركة زيلينسكي في القمة العربية

السفارة الروسية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(وكالات):

انتقدت السفارة الروسية في مصر مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في فعاليات القمة العربية، التي انعقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية، الجمعة.

وقالت السفارة الروسية في مصر، في بيان نشرته عبر تويتر، السبت: "حضر رئيس نظام كييف النازي، المرتبط بإسرائيل عن طريق روابط الدم، الحدث السياسي العربي الرئيسي وتجرأ ليس على الكذب بشكل صارخ بشأن جذور وتطور الأزمة الأوكرانية فحسب، بل أيضًا على الإدانة المباشرة للموقف العربي المحايد من هذه الأزمة وكذلك على الحفاظ على العلاقات الجيدة للدول العربية مع روسيا"، حسب البيان.

وأضاف بيان السفارة الروسية أن محاولة أخرى "وقحة وخرقاء" من جانب الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على حلفائها العرب قد "فشلت".

وتابع البيان: "فشلت المحاولة الأخرى الوقحة والخرقاء من جانب واشنطن عبر حلفائها للضغط على الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وهو ما أعلنته بالفعل المملكة العربية السعودية كدولة مضيفة للقمة في نهاية فعاليات القمة".

وأشاد البيان بما اعتبره حيادًا عربيًا تجاه الحروب الروسية في أوكرانيا، قائلا: "ويظل أصدقاؤنا العرب ملتزمين بموقف محايد من الوضع حول أوكرانيا".

وأثار بيان السفارة الروسية في مصر جدلا عبر الشبكات الاجتماعية، مُولدًا موجة من التعليقات المتباينة تجاهه.

سوق مصراوى

السفارة الروسية زيلينسكي القمة العربية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

تدهور الرؤية.. الأرصاد: رياح نشطة تضرب 5 مناطق كبرى الآن