الجيش اللبناني يوقف أحد أبرز قادة تنظيم "القاعدة" ومؤسسي خلاياه في لبنان

بيروت - (د ب أ):

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، توقيف أحد أبرز قادة تنظيم "القاعدة" ومؤسسي خلاياه في لبنان، وذلك في بلدة "دير عمار" بشمال البلاد.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، إنه "بعد مسار طويل من العمل الأمني والجهود الاستعلامية على مدى سنوات، أوقفت وحدة خاصة من مديرية المخابرات أمس الجمعة في بلدة دير عمار، أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في لبنان، وقد اضطلع بدور ريادي مواكب لتأسيس تنظيم فتح الإسلام الإرهابي".

وأشار البيان إلى أن الموقوف كان "على ارتباط وثيق بقادة التنظيم، ثم توارى عن الأنظار في العام ٢٠٠٧ بعد معركة نهر البارد، ليعود ويؤدي دورا حساسا بعد ظهور تنظيمي داعش وجبهة النصرة، فارتبط بالمجموعات الإرهابية التي نشطت شمال لبنان، وعمل على إيواء أحد أخطر قادتِها بعد معركة طرابلس في العام ٢٠١٤ حين اتحدت هذه المجموعات لقتال الجيش اللبناني في أحياء مدينة طرابلس وبلدة بحنين".

وما زال التحقيق مستمرا مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، بحسب البيان.

يذكر أن الجيش اللبناني كان قد حرّر الجرود اللبنانية الشرقية من التنظيمات الإرهابية في نهاية آب/أغسطس من العام 2017.