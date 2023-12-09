"الأونروا" ردًا على مستشار نتنياهو: إسرائيل على علم بهويات موظفينا في غزة

بي بي سي

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن لديها "عملية تدقيق وفحص لجميع موظفيها" وأنها تشارك قوائم الموظفين مع الحكومات المضيفة في البلدان التي تعمل فيها.

جاء التأكيد على لسان مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما، في تصريحات لـ"بي بي سي" ردا على ادعاءات أحد كبار مستشاري رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان مستشار نتنياهو، مارك ريجيف، قد ناقش لقطات (تقول بي بي سي أنها تحققت منها) تظهر مجموعة من الرجال في غزة مجردين من ملابسهم، راكعين على الأرض تحت حراسة جنود من جيش الاحتلال.

وقال إنه من الممكن أن يكون بعض ممن ظهروا في الصورة من موظفي الأمم المتحدة، لكن هذا لا يعفيهم من أنهم أعضاء في حماس كذلك.

فيما قالت توما إن الأونروا أطلعت إسرائيل على قوائم موظفيها في غزة والضفة الغربية المحتلة، مضيفةً أنه على الرغم من إرسال القوائم مرة واحدة سنوياً، إلا أن الوكالة لم تتلق أي رد أبداً.