الرئيس الفلسطيني: موقف استخدام أمريكا حق الفيتو بشأن حرب غزة غير أخلاقي

مصراوي

قال محمود عباس الرئيس الفلسطيني تعليقا على منع أمريكا صدر قرار من مجلس الأمن لوقف الحرب: الموقف الأمريكي عدواني وغير أخلاقي.

وتابع الرئيس الفلسطيني، اليوم السبت، أن السياسة الأمريكية تجعلها شريكة في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة والضفة والقدس.

ولفت الرئيس الفلسطيني، إلى أن السياسة الأمريكية تشكل خطرا على العالم وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.

وطالب عباس العالم بالبحث عن حلول لوقف الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة قبل أن تتحول الأزمة إلى حرب دينية تهدد العالم بأسره.