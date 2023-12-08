الاحتلال يهاجم مسلحين على الحدود اللبنانية وأهدافًا في سوريا

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن هجمات استهدفت مسلحين على الحدود اللبنانية، وأهدافا في سوريا ليلة أمس الخميس، وصباح اليوم الجمعة.

وقال الجيش إنه نفذ خلال الليل هجوما بطائرة مسيرة استهدف مجموعة من العناصر المسلحة في منطقة مونت دوف المتنازع عليها على الحدود اللبنانية، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عبر موقعها الإلكتروني.

وتكررت الهجمات من جانب حزب الله والفصائل الفلسطينية المتحالفة معه على شمال إسرائيل، بحسب الصحيفة.

من جهة أخرى ، أكد الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافا في سوريا في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة ردا على إطلاق صواريخ على القطاع الإسرائيلي من هضبة الجولان ليلة أمس الخميس.

وتتعرض إسرائيل لهجمات عبر الحدود اللبنانية ومن داخل سوريا منذ إطلاق حربها على حركة حماس ردا على الهجوم المباغت، والواسع، الذي نفذته الحركة في الـ7 من شهر أكتوبر الماضي.