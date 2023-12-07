المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال أعدم 7 شبان بحجة تلكؤهم في خلع ملابسهم بشمال غزة

مصراوي

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنهم وثقوا اعتقال صحفيين وأطباء وأكاديميين وكبار سن من مراكز نزوح شمال غزة بعد تعريتهم.

وتابع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان له الخميس: "وثقنا اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات المدنيين، بعد التنكيل بهم وتعريتهم في بيت لاهيا شمال غزة".

وأضاف المرصد الأورومتوسطي عن شهود: "القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص على 7 شبان على الأق، وقامت بتصفيتهم بحجة تلكؤهم في خلع ملابسهم".

وأظهرت صور أخرى تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عشرات الرجال جردوا من ملابسهم الداخلية وعصبت أعينهم وأيديهم خلف ظهورهم.