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BBC

أبو عبيدة: مجاهدونا دمروا 135 آلية عسكرية في كافة محاور القتال بغزة

08:04 م الخميس 07 ديسمبر 2023

أبو عبيدة

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مصراوي

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، "إنه خلال الـ72 ساعةً الأخيرة، تمكنا من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة".

وتابع أبو عبيدة، خلال بيان له على تليجرام، اليوم الخميس، أن مجاهدي القسام أوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر.

ولفت المتحدث باسم القسام،إلى أن مجاهدي القسام دكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.

أبو عبيدة كتائب القسام الكيان الصهيوني طوفان الأقصى حماس قطاع غزة

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