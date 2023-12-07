الرئيس التركي: لا مفر من إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

(مصراوي)

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إلى وقف إطلاق نار في غزة إضافة إلى ضرورة إيصال المساعدات.

وأشار أردوغان، إلى أنه لا مفر من إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وفي وقت سابق اليوم، صرح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يبدأ فورا، موجهًا رسالة إلى المنظمات الإنسانية الدولية، مفادها " أن ما يحدث في غزة يجب أن يتوقف فورا".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيؤيش، قد أعلن أمس الأربعاء، أنه تم تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة من خلال توجيهه مجلس الأمن الدولي للانعقاد لمناقشة ما وصفه بانهيار الوضع الإنساني في قطاع غزة، إضافة إلى دعوته للمجلس لإعلان وقف إطلاق نار إنساني داخل القطاع.