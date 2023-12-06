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BBC

مسؤول إسرائيلي يكشف عن حلول الاحتلال لإبعاد حزب الله عن الحدود

06:07 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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مصراوي

نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وزير الدفاع يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، تصريحات زعم خلالها أن إسرائيل ستبعد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني عبر تسوية دولية استنادا إلى القرار الأممي 1701.

وأوضح جالانت أنه في حال لم تنجح التسوية السياسية الدولية فإن إسرائيل ستتحرك عسكريا لإبعاد حزب الله عن الحدود.

فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن وزير الدفاع جالانتقوله، إن ما يقرب من 80 ألفا يعيشون على الحدود مع لبنان لن يعودوا إلى منازلهم قبل استتباب الأمن هناك.

يوآف جالانت جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل حزب الله لبنان طوفان الأقصى

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