"الرئاسي اليمني" يطالب بضغط أممي على الحوثيين لدفعهم نحو السلام

صنعاء -(د ب أ)

طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، بممارسة ضغوط أممية على الحوثيين، لدفعهم إلى تحقيق السلام في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو تسع سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي استقبل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، في العاصمة السعودية الرياض.

وأحاط جروندبرج، العليمي على "اتصالاته الأخيرة المنسقة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والمجتمع الدولي لاستئناف عملية يمنية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة".

وتطرق اللقاء "إلى تطورات الوضع اليمني، بما في ذلك مستجدات الوساطة السعودية من أجل وقف شامل لإطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإحياء مسار السلام وفقا لمرجعياته الوطنية والإقليمية والدولية".

وشدد على دعمه "لجهود الأمم المتحدة، وولاية ومهام مبعوثها الخاص ذات الصلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2216 (الذي ينص على انسحاب الحوثيين من المناطق الواقعة تحت سلطتهم)".

كما أبلغ العليمي المبعوث الأممي "بضرورة ممارسة الضغوط القصوى على المليشيات الحوثية، ودفعها نحو التعاطي الجاد مع الجهود الجارية لتجديد الهدنة، وتوسيع فوائدها الإنسانية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني لاستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية".

ومؤخرا، عقد المبعوث الأممي سلسلة لقاءات مع أطراف إقليمية ومحلية، من أجل الدفع بعملية السلام في اليمن.

وكان اليمن قد شهد هدنة استمرت ستة أشهر فقط خلال العام الماضي، وسط مساع دولية وأممية لتجديدها نحو الطريق إلى سلام دائم ينهي الصراع في البلاد الذي خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.