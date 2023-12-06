كيربي: أبلغنا إسرائيل دعمنا عملياتها لكننا نريد التأكد من أخذها بالاعتبار أرواح المدنيين

مصراوي

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، إننا نعتقد أن 8 أمريكيين ما زالوا محتجزين أسرى لدى حماس في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في تصريحات لـ ABC، أننا نعمل باستمرار مع شركائنا في المنطقة لإعادة الهدنة الإنسانية وإخراج الأسرى، موضحا ما زلنا نمرر المساعدات الإنسانية للمدنيين بغزة ونحاول زيادتها للمستوى الذي كانت عليه خلال توقف القتال.

وتابع كيربي، لقد أبلغنا إسرائيل مواصلة دعمنا عملياتها لكننا نريد التأكد من أخذها بالاعتبار أرواح المدنيين قدر الإمكان.

كان المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيلون ليفي، قال إننا نريد إنهاء هذه الحرب ولكن يجب أن تنتهي بطريقة تضمن عدم قدرة حماس على تهديد إسرائيل.

وأضاف المتحدث باسم حكومة الاحتلال، أن الجيش قضى على نصف القيادات العليا لحماس، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي ملجأ لقادتهم، مشيرا إلى أن قوات الجيش تحاصر خان يونس في إطار سعيها لتفكيك منظومة حماس وتدمير بنيتها التحتية قائلا "تم العثور على أحد أكبر مخازن الأسلحة بالقرب من أحد مدارس غزة".

ورحب المتحدث بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حماس.

وتابع متحدث حكومة الاحتلال، أننا جعلنا حزب الله يدفع ثمنا باهظا بسبب هجماته على إسرائيل، مشيرا إلى أن الهدف الأول لنا هو إطلاق سراح جميع الأسرى والقضاء على حماس وقدرتها العسكرية قائلا: "كل قائد في حماس مصيره الموت وهدفنا ألا يكونوا قادرين على حكم غزة".

وأكمل إيلون ليفي، أننا مستمرون في تكثيف الضغط على حماس لإطلاق جميع فئات الأسرى لديها، موضحا أن الجيش الإسرائيلي سوف يبتكر الطرق المناسبة لتدمير أنفاق حماس وإبعاد المدنيين في غزة عن أماكن القتال وانتقالهم إلى المناطق الآمنة.