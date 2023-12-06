التايمز: إسرائيل أنشأت نظام ضخ لإغراق أنفاق حماس

(مصراوي)

نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصدر لم تذكر اسمه، أن مؤسس بلاك ووتر نجح في إقناع إسرائيل بشراء معدات لإغراق أنفاق حركة حماس في قطاع غزة.



وذكرت الصحيفة، أن الاحتلال الإسرائيلي أنشأ نظام ضخ في شمال قطاع غزة لاستخدام مياه البحر لإغراق شبكة أنفاق حماس.



وأفادت الصحيفة البريطانية، أن تقديرات محللي جيش الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى تجاوز طول شبكة أنفاق حماس 300 ميل، وذلك وفق ضابط استخباراتي تحدثت معه الصحيفة.

وفي وقت سابق اليوم، صرح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، أن إسرائيل تعمل على ابتكار طرق مناسبة لتدمير أنفاق حركة حماس في قطاع غزة.