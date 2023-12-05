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BBC

القسام: مجاهدونا قتلوا 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر بخان يونس

04:42 م الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

جنود إسرائيليين

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مصراوي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، إن مجاهديها تمكنوا من الإجهاز على 10 جنود صهاينة وقتلهم من مسافة صفر في محور شرق مدينة خان يونس.

واستهدفت كتائب القسام قوة إسرائيلية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وإصابتها إصابة مباشرة في محور شرق مدينة خان يونس.

كما أعلنت كتائب القسام، أنه تم قنص 6 جنود صهاينة، ببنادق الغول، في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خان يونس وإصابتهم إصابة محققة.

واستهدفت كتائب القسام 3 جرافات عسكرية ودبابة وناقلة جند إسرائيلية في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف "الياسين 105".

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