القسام: قنص 6 جنود إسرائيليين وتدمير 5 آليات عسكرية بخان يونس

مصراوي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أنه تم قنص 6 جنود صهاينة، ببنادق الغول، في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خان يونس وإصابتهم إصابة محققة.

واستهدفت كتائب القسام 3 جرافات عسكرية ودبابة وناقلة جند إسرائيلية في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف "الياسين 105".

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال يحاصر مخيم جباليا واستهدف مركز قيادة لحركة حماس.

وقال جندلمان، إن الجيش ملتزم بتحقيق أهداف الحرب المتمثلة في استعادة المختطفين وتدمير حركة حماس في غزة.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن إسرائيل تواصل الضغط العسكري والجهود الدبلوماسية للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة.

ودعا جندلمان، إلى السماح للصليب الأحمر بالوصول إلى الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.