الأونروا: أمر الإخلاء الإسرائيلي لسكان قطاع غزة يثير الذعر

غزة - (بي بي سي)

قال المفوض العام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن أمر الإخلاء الإسرائيلي الموجه للسكان بالانتقال من خان يونس إلى رفح "أثار حالة من الذعر والخوف والقلق".

وقال فيليب لازاريني، في بيان "إن الوصول إلى المياه محدود لأن العملية العسكرية الإسرائيلية منعت الوصول إلى منشأة تحلية المياه التي توفر المياه لأكثر من 350 ألف شخص".

وحذر لازاريني من أن أكبر مستشفى في جنوب غزة، حيث يعالج أكثر من ألف شخص ويأوي17 ألف نازح، قد يتوقف قريباً عن العمل بسبب تضاؤل الإمدادات والموظفين.

و بين لازاريني أن ما لا يقل عن 60 ألف شخص آخرين "أُجبروا على الانتقال إلى ملاجئ الأونروا المكتظة بالفعل".