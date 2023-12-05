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BBC

الأمم المتحدة تحذر من "سيناريو أكثر رعبًا" في غزة تزامنًا مع توسيع العمليات العسكرية جنوبًا

10:42 ص الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

الأمم المتحدة

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غزة - (ا ب ف)

حذرت منسّقة الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز من أنّ توسيع إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية إلى جنوب قطاع غزة قد يؤدّي إلى "سيناريو أكثر رعبًا" قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة طالب إسرائيل بتجنب المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في غزة.

ودعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين، وقالت إن الهجوم في الجنوب يجب ألا تنتج عنه الخسائر "الفادحة" التي لحقت بالمدنيين في الشمال.

هذا المحتوى من

AFP
الأمم المتحدة غزة الأراضي الفلسطينية إسرائيل هدنة غزة طوفان الأقصى

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