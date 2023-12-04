وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 15899 شخصًا

(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء إلى 15899 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن من بين إجمالي الشهداء 70% من النساء والأطفال.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، أن عدد الجرحى جراء القصف ارتفع إلى 42 ألف جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وصرح القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 56 مؤسسة صحية بالكامل بينما يعتقل 35 شخصًا من الكوادر الطبية، مطالبًا بحماية المستشفيات والطواقم الصحية والإنسانية.

وقال القدرة، إن استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع الصحي أصاب المنظومة الصحية في القطاع بعجز تام.

وطالب القدرة بتوفير ممر آمن لدخول الإمدادات الطبية والوقود وخروج الجرحى، كما ناشد الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بالضغط من أجل الإفراج عن الطواقم الطبية في سجون الاحتلال الإسرائيلي.