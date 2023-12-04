إسرائيل: لا نحاول نقل أي شخص خارج غزة

تل أبيب - (ا ف ب)

أعلنت إسرائيل اليوم الاثنين أنها لا تسعى إلى إجبار المدنيين الفلسطينيين على مغادرة منازلهم بشكل دائم رغم اعترافها بأن الظروف في قطاع غزة التي تفرض عليها الدولة العبرية حصارا مطبقا، "صعبة".

وفي حديثه لصحافيين الاثنين، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس "نحن لا نحاول تهجير أي شخص كما لا نحاول نقل أي شخص من أي مكان بشكل دائم".

وأضاف "طلبنا من المدنيين إخلاء ساحة المعركة وقمنا بتوفير منطقة إنسانية داخل قطاع غزة" في إشارة إلى منطقة "المواصي" الساحلية.

واعترف كونريكوس بأن الوضع في غزة "صعب".

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال "نحن ندرك تماما أن هناك مساحة محدودة لهذا السبب من المهم جدا الحصول على موافقة ودعم المنظمات الإنسانية الدولية للمساعدة في المنشآت في منطقة المواصي".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في أحدث تقاريره إن نحو 1,8 مليون شخص أي نحو 75% من سكان قطاع غزة نزحوا أو يتواجدون في مراكز إيواء مكتظة وغير صحية.