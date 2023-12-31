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BBC

مسؤولون أمريكيون: حاملة الطائرات "جيرالد فورد" ستغادر الشرق الأوسط خلال الأيام القادمة

10:54 م الأحد 31 ديسمبر 2023

أرشيفية

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مصراوي

نقلت شبكة "إيه بي سي" عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأحد، تصريحات تشير إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد ستغادر الشرق الأوسط خلال الأيام القادمة.

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن الحاملة فورد ستعود من الشرق الأوسط مع أسطولها المرافق من السفن الهجومية.

سبق وأن أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، حاملتي طائرات هما "جيرالد فورد" و"آيزنهاور" مع أساطيلها المرافقة من القطع البحرية المختلفة، قبل أن تلحقهما بالغواصة النووية "أوهايو"، مع اندلاع الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

كذلك أوفد البنتاجون عددا من الخبراء العسكريين وعناصر من قوات "دلتا" الخاصة؛ لمساعدة جيش الاحتلال في حربه ضد المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى نشر أنظمة دفاع جوي من طراز "ثاد" و"باتريوت".

جيرالد فورد حاملة الطائرات الشرق الأوسط حرب غزة

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