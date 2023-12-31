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BBC

متحدث هيئة المعابر بغزة: الاحتلال يصادر بعض المساعدات بدعوى أن لديها استخدامات مزدوجة

10:52 ص الأحد 31 ديسمبر 2023

غزة

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مصراوي

قال المتحدث باسم هيئة المعابر بغزة، إن ما يدخل يوميا نحو 100 شاحنة مساعدات بينما القطاع بحاجة لأكثر من 500 شاحنة في اليوم الواحد.

وأضاف المتحدث باسم هيئة المعابر، أن الاحتلال يصادر بعض المساعدات بدعوى أن لديها استخدامات مزدوجة، موضحا كل ما يدخل إلى قطاع غزة لا يشكل سوى 10% من الاحتياجات الأساسية.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم السبت، إنه لا يمكن تجنب المجاعة وانهيار الخدمات الأساسية بقطاع غزة إلا بهدنة طويلة وعدم عرقلة المساعدات.

وأوضح المسؤولون في برنامج الأغذية العالمي، أنهم "يسابقون الزمن في غزة لتجنب المجاعة والانهيار".

سبق وأنت أشار البرنامج إلى أن هناك خطر حدوث مجاعة في غزة خلال 6 أشهر إذا استمر الوضع الحالي واستمر تقييد وصول المساعدات الإنسانية.

وشدد على أن جميع سكان القطاع "حوالي 2.2 مليون شخص" يعانون من أزمة غذاء حادة بعد أن استٌنفدت مواردهم، وانهارت سبل عيشهم، ودُمرت مخابزهم، وأُفرغت متاجرهم، وفق ما نشرت الحساب الرسمي لبرنامج الأغذية في الشرق الأوسط على موقع فيسبوك.

غزة هيئة المعابر بغزة مصادرة المساعدات طوفان الأقصى

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