تركيا: توقيف 189 شخصًا للاشتباه بانتمائهم لداعش

أنقرة- (د ب أ)

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم السبت، توقيف 189 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عمليات متزامنة في 37 ولاية.

جاء ذلك في تدوينة للوزير التركي عبر حسابه على منصة "إكس" /تويتر سابقا/، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف أن العمليات المتزامنة نفذت في 37 ولاية بينها العاصمة أنقرة، وإسطنبول وإزمير، وذلك بالتنسيق بين شعبة مكافحة الإرهاب وقسم الاستخبارات في المديرية العامة للأمن.

وتابع أن العملية التي حملت اسم "الأبطال ـ 38" أسفرت عن توقيف 189 مشتبها بالانتماء إلى "داعش" الإرهابي.

وجاء تصريح الوزير التركي بعد مرور يوم على قيام السلطات التركية بتوقيف 32 شخصا مشتبها بهم، بينهم 3 قياديين في تنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا يستعدون لمهاجمة معابد يهودية وكنائس وسفارة العراق بأنقرة.

وتشن قوات الأمن التركية مداهمات لملاحقة عناصر داعش ردا على الهجمات التي أعلن التنظيم مسؤوليته عنها في البلاد على مدار عدة سنوات، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

ومن بين الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017، واستهدف ملهى ليلي في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.