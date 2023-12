بالفيديو| المقاومة تنشر مشاهد لطائرة Skylark-2 التي استولت عليها أثناء مهمة استخباراتية بغزة

مصراوي

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" مشاهد لطائرة (Skylark-2) التي تم الاستيلاء عليها، أثناء مهمة استخباراتية لها غرب بيت حانون شمال قطاع غزة.

تمكنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من إسقاط طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة.

واستهدفت القسام جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة وتحقق فيها إصابة مباشرة.

وأعلنت القسام أن مجاهديها تمكنوا من تفجير حقل ألغام شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان لها، "تمكن مجاهدونا من تفجير حقل ألغام مكون من 4 عبوات "برميلية" وعبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية" في قوة مشاة صهيونية وعدد من الآليات العسكرية شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أوقعهم بين قتيل وجريح.

Breaking: Skylark-2 video by Hamas.



Martyr Izz El-Din Al-Qassam Brigades:

—

Watch: Scenes of the Skylark-2 plane that was seized during its intelligence mission west of Beit Hanoun in the northern Gaza Strip.

Al-Aqsa Flood. pic.twitter.com/ZP6YAyuPDj