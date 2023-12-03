الدفاع المدني بغزة: أكثر من 300 شهيد اليوم إثر قصف الاحتلال مناطق مختلفة بالقطاع

مصراوي

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل، اليوم الأحد، إن هناك الكثير من المفقودين تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن ليس لديهم القدرة لانتشال الجثامين.

وأكد بصل خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" سقوط أكثر من 300 شهيد اليوم فقط إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة قال خلال مؤتمر صحفي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف جميع مناطق قطاع غزة دون استثناء ويدّعي كذبا وجود مناطق آمنة.

وأكد القدرة أن الاحتلال يوسع دائرة استهداف المدنيين وارتكب عشرات المجازر المروعة خلال الساعات الماضية، إذ لم يترك شبرا واحدا في قطاع غزة بلا قصف.

وأشار القدرة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين للعدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 15523 شهيدا 41316 ومصابا.