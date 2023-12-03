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BBC

إطلاق صاروخ من سوريا نحو مرتفعات الجولان وجيش الاحتلال الإسرائيلي يرد

02:27 م الأحد 03 ديسمبر 2023

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تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من سوريا ضرب مرتفعات الجولان اليوم الأحد.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إسرائيل ردت باستهداف الموقع الذي أطلق منه الصاروخ.

وفي وقت متأخر من أمس السبت، أطلق صاروخ مضاد للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه قرية في شمال إسرائيل، حيث ضرب أرضا غير مأهولة.

وردت المدفعية الإسرائيلية على إطلاق الصاروخ بإطلاق النيران على عدة مواقع في لبنان.

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا في أي من الجانبين.

وازدادت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وميليشيا حزب الله في لبنان منذ هجمات 7 أكتوبر الماضي التي شنتها حركة حماس من قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من الجانبين. وهذا التصعيد هو الأسوأ منذ حرب لبنان عام 2006.

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