المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في أربيل

بغداد - (د ب أ)

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد أنها قصفت قاعدة عسكرية عراقية في مطار أربيل بإقليم كردستان تضم قوات أمريكية بطائرة مسيرة.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق نشر فجر اليوم أنه "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار أربيل بطائرة مسيرة".

وأوضح البيان أن عملية القصف "أصابت هدفها بشكل مباشر".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أوقفت هجماتها خلال فترة الهدنة لتبادل الأسرى والمحتجزين المدنيين بين حركة حماس والقوات الإسرائيلية.

وسبق للمقاومة الإسلامية في العراق إن نفذت منذ إندلاع الحرب على غزة أكثر من 65 عملية قصف بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت القواعد العسكرية في كل من العراق وسوريا وإيلات داخل الأراضي المحتلة.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قد جدد في إتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نشرت تفاصيله أمس السبت مسؤولية الحكومة العراقية بحماية "المستشارين والخبراء الأمريكيين" الذين يتمركزون في القواعد العسكرية العراقية لأغراض تدريب القوات العسكرية والأمنية العراقية على السلاح.