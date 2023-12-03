قصف إسرائيلي مكثف يستهدف مناطق بغزة رغم الدعوات الدولية لضبط النفس

تل أبيب - (ا ف ب)

ثفت إسرائيل الأحد قصفها قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي عقب انتهاء الهدنة مع حماس، فيما قرر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إعادة فريق جهاز الاستخبارات (الموساد) من قطر بعد بلوغ المفاوضات مع الحركة "طريقا مسدودا".

بدوره، حض وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إسرائيل السبت على حماية المدنيين بالتوازي مع قتالها ضد حماس في غزة، قائلا إن توفير الحماية للمدنيين ضروري لتحقيق الانتصار في حرب المدن ضد الحركة الفلسطينية المسلحة.