فرنسا تطرد دبلوماسيين أذربيجانيين ردًا على طرد 2 من ممثليها في "باكو"

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، إن باريس قررت طرد دبلوماسيين أذربيجانيين ردا على طرد اثنين من دبلوماسييها في العاصمة باكو أمس.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الأذربيجانية، أمس الثلاثاء، فقد تم استدعاء السفيرة الفرنسية "آن بويون" للتعبير عن احتجاجهم على تصرفات 2 من موظفي السفارة الفرنسية في العاصمة باكو التي وصفتها الخارجية بأنها "تتعارض مع وضعهما الدبلوماسي".

وأوضح البيان أنه يتوجب على الموظفين الدبلوماسيين المذكورين مغادرة أذربيجان خلال 48 ساعة.

سبق وأن اتهم الرئيس الأذربيجاني "إلهام علييف" باريس بتغذية الصراعات في منطقة القوقاز عبر تسليح تسليح الجيش الأرميني، خلال حربه التي أتت على إثر تنازع بين كل من أرمينيا وأذربيجان على تبعية إقليم "ناجورنو كاراباخ".