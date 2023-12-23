الاحتلال يزعم التحفظ على 30000 قطعة سلاح تشمل صواريخ وعبوات ناسفة بغزة

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن الجيش يوسع عملياته في شمال وجنوب قطاع غزة ويخوض معارك ضارية في معاقل حماس.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على أن قواتهم تواجه "قتالا من الأنفاق والمخربون يخرجون منها ويواجهوننا".

وزعم هاجاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تحفظ على 30 ألف قطعة سلاح بما فيها صواريخ وعبوات ناسفة خلال القتال في غزة.

وأشار هاجاري إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم أهدافا لحزب الله اللبناني من بينها بنى تحتية.