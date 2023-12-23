"نتنياهو أراد لهم الموت".. المقاومة تنشر فيديو لأسرى إسرائيليين ترجح مقتلهم بقصف للاحتلال

مصراوي

نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، رسالة مصورة بعنوان "كانوا لا يريدون أن يشيخوا لكن نتنياهو أراد لهم الموت"، لـ 3 من الأسرى الإسرائيليين لديها، الذين أعلنت مقتلهم في وقت سابق من اليوم بسبب القصف الصهيوني.

🔻كتائب القسام تنشر رسالة بعد إعلانها مقتل ثلاثة أسرى من الاحتلال لديها بسبب القصف الصهيوني

"كانوا لا يريدون أن يشيخوا لكن نتنياهو أراد لهم الموت" pic.twitter.com/AsuOpogZqU — Ranouch🇹🇳🇵🇸 (@HcinirandaC) December 23, 2023



وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، "فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن 5 أسرى إسرائيليين بقطاع غزة".

وتابع أبو عبيدة خلال بيان مقتضب بقناته على تيليجرام، أنه "نتيجة القصف الصهيوني الهمجي فقدنا الاتصال بالمجموعة المسئولة عن خمسة من الأسرى الصهاينة.

وأوضح أن الأسرى هم حايم جيرشون بيري، يورام إتاك ميتزجر، أميرام إسرائيل كوبر، مرجحًا أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة.