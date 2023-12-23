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BBC

المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن قصف هدف لإسرائيل في البحر المتوسط

12:35 م السبت 23 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الاسرائيلي

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مصراوي

أعلنت فصائل مسلحة، تُطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" قصف ما وصفته بـ "هدف حيوي" لإسرائيل في البحر المتوسط.

وأشارت هذه الفصائل في بيان لها الجمعة، إلى أن القصف نُفِذَ قبل أيام، وأنه جاء ردا على ما سمته "مجازر" يرتكبها الاحتلال "بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ" على حد تعبير البيان.

وكانت الفصائل نفسها قد أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة، استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية المطلة على البحر الأحمر.

جيش الاحتلال الاسرائيلي المقاومة الإسلامية العراق إسرائيل

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