المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن قصف هدف لإسرائيل في البحر المتوسط

مصراوي

أعلنت فصائل مسلحة، تُطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" قصف ما وصفته بـ "هدف حيوي" لإسرائيل في البحر المتوسط.

وأشارت هذه الفصائل في بيان لها الجمعة، إلى أن القصف نُفِذَ قبل أيام، وأنه جاء ردا على ما سمته "مجازر" يرتكبها الاحتلال "بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ" على حد تعبير البيان.

وكانت الفصائل نفسها قد أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة، استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية المطلة على البحر الأحمر.